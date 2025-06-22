Filenin Sultanları Brezilya\'ya Mağlup Oldu

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Andrea Puecher (ITA), Sonja Simonovska (MNE)

TÜRKİYE: Cansu Özbay, Deniz Uyanık, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge (L) (Yaprak Erkek, Meliha Diken, Elif Şahin, Saliha Şahin, Meliha Diken, Zehra Güneş, Berka Buse Özden)

BAŞANTRENÖR: Daniele Santarelli

BREZİLYA: Ana Cristina, Tainara Santos, Diana Duarte, Julia Kudiess, Macris Silva, Julia Isabelle, Lais Vasques (L) (Gabi, Lorena, Helena)

BAŞANTRENÖR: Jose Roberto Guimaraes

SETLER: 25-18, 23-25, 25-23, 25-15

SÜRE: 118 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasının son maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul etabındaki 4'üncü ve son maçında bugün Brezilya karşısına çıktı. Filenin Sultanları, bu karşılaşmayı kazanarak turnuva tarihinde ilk kez üst üste 8'inci galibiyetini elde etmeyi hedefledi ancak Brezilya'ya karşı 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk setinde etkili bir oyun sergileyemeyen Türkiye, Brezilya'nın baskılı servisleri ve hızlı hücumları karşısında zorlandı. Seti 25-18 kaybeden milliler, mücadelede 1-0 geriye düştü. İkinci sette toparlanan Türkiye, seyircinin de desteğiyle oyuna ortak oldu. Bloklarda ve savunmada daha dirençli bir görüntü çizen Filenin Sultanları, bu seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette karşılıklı buldukları sayılarla birbirini takip eden iki takımdan son anları hata yapmadan değerlendiren Brezilya maçı 25-23 skorla aldı. Dördüncü seti domine eden Brezilya, Türkiye'yi 25-15'lik net bir skorla yenerek maçı 3-1 bitirdi. Bu maç öncesinde 7'de 7 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yenilmezlik serisi sona erdi. Maçı kazanan Brezilya ise 7'nci galibiyetini aldı.

Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Ay-yıldızlılar Hollanda'da mücadele edecekler. Karşılaşmalar 9-13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ protokolden izlerken 17.034 seyirci ile Milletler Ligi (VNL) seyirci rekoru tekrar kırıldı.