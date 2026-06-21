Filenin Sultanları Çine\'yi 3-2 Yendi!

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Ovuka Sinisa (Bosna Hersek), Koutsoulas Michail (Yunanistan)

TÜRKİYE: Berka Buse Özden, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Sinead Jack, Gizem Örge (L) (Cansu Özbay, Hande Baladın, Eylül Akarçeşme Yatgın, Defne Başyolcu, Saliha Şahin

ÇİN: Yushan Zhuang, Xin Tang, Zixuan Zhang, Zhongnan Guo, Aoqian Wang, Chenxuan Li, Mengjie Wang (L) (Yuhan Dong, Yuanyuan Wang, Shengyu Xie, Xiangyu Gong, Houyu Chen, Feifan Ni, Shuming Yang)

SETLER: 25-21, 26-28, 23-25, 25-16, 15-12

SÜRE: 157 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2'nci haftasının 4'üncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada; 1'inci set 25-21, 2'nci set 26-28, 3'üncü set 23-25, 4'üncü set 25-16, 5'inci set ise 15-12 sona erdi. Diğer yandan Filenin Sultanları, Ankara etabında çıktığı 4 maçın (Belçika,Fransa,Almanya,Çin) 4'ünü de kazanma başarısı gösterdi ve bu etapta toplamda 10 puan topladı. Milli takım, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3'üncü haftası maçları için Japonya'ya gidecek ve ilk maçına 8 Temmuz 2026'da Polonya karşısında çıkacak.