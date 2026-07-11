Filenin Sultanları Japonya'yı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filenin Sultanları Japonya'yı Yendi

Filenin Sultanları Japonya\'yı Yendi
11.07.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, VNL'de Japonya'yı 3-1 yenerek finallere katılma hakkı kazandı.

SALON: Asue Arena

HAKEMLER: Joo-Hee Kang (Kore), İbrahim İsmail Alblooshi (BAE)

JAPONYA: Seki, Ishikawa, Yamada, Wada, Sato, Shimamura, Fukudome (L) (Iwasawa, Kojima (L), Shigihara, Kitamado, Akimoto)

TÜRKİYE: Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Sinead-Jack, Elif, Gizem (L) (Saliha, Eylül, Defne, Cansu, Yaprak)

SETLER: 22-25, 25-22, 22-25, 22-25

SÜRE: 107 dakika

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasının üçüncü maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti.

Voleybol Milletler Ligi'nde sekiz galibiyet ve 22 puana ulaşan Ay-yıldızlılar, üst üste sekizinci kez finallere katılmaya hak kazandı.

Türkiye, Japonya etabındaki dördüncü ve son maçında yarın saat 09.30'da Tayland ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Filenin Sultanları, Japonya, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları Japonya'yı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş operasyonunda “meyveli“ şifreleme oyununu polis bozdu Fuhuş operasyonunda "meyveli" şifreleme oyununu polis bozdu
40 yıldır Mekke’de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş’ın vatan hasreti sona ediyor 40 yıldır Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş'ın vatan hasreti sona ediyor
Galatasaray’ın ilk rakibi belli oldu Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu
Ülke yasta Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi Ülke yasta! Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz

15:11
Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
14:44
Eskişehir’den acı haber Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu
Eskişehir'den acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu
14:32
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
12:49
Çankaya Belediye Başkanı Güler’in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
12:37
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 16:24:48. #7.12#
SON DAKİKA: Filenin Sultanları Japonya'yı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.