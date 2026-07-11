SALON: Asue Arena
HAKEMLER: Joo-Hee Kang (Kore), İbrahim İsmail Alblooshi (BAE)
JAPONYA: Seki, Ishikawa, Yamada, Wada, Sato, Shimamura, Fukudome (L) (Iwasawa, Kojima (L), Shigihara, Kitamado, Akimoto)
TÜRKİYE: Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Sinead-Jack, Elif, Gizem (L) (Saliha, Eylül, Defne, Cansu, Yaprak)
SETLER: 22-25, 25-22, 22-25, 22-25
SÜRE: 107 dakika
Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasının üçüncü maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti.
Voleybol Milletler Ligi'nde sekiz galibiyet ve 22 puana ulaşan Ay-yıldızlılar, üst üste sekizinci kez finallere katılmaya hak kazandı.
Türkiye, Japonya etabındaki dördüncü ve son maçında yarın saat 09.30'da Tayland ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları Japonya'yı Yendi - Son Dakika
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