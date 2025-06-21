Filenin Sultanları'ndan Göz Dolduran Performans

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Filenin Sultanları"nın 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) etkili bir performans gösterdiğini söyledi.

Bakan Bak, Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen ikinci etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Güney Kore'yi 3-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güney Kore karşısında galibiyetle sahadan ayrılan takımı tebrik eden Osman Aşkın Bak, "Müsabaka çok coşkulu bir atmosferde oynandı. Seyirci muhteşem uyum sağlıyor. Müthiş bir coşku içerisindeler ve bu coşku sahaya da yansıyor. Türkiye tesisleriyle üst düzey bir organizasyon yapacak kapasitede. Seyirci rekoru kırıldı. Takım 7'de 7 yaptı. Son 2 yıldır takımın inanılmaz bir çıkışı var. Olimpiyatlarda da iyi iş yaptılar. Gelecekte Türk voleybolu olimpiyatlarda madalya getirecek. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Filenin Sultanları'nı kabul etti. Onlarla sohbet etti. Onların başarılarını takip ediyor. Sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımızın spora yaptığı yatırımları ve bize verdiği desteği biliyoruz." dedi.

Türkiye'nin bir voleybol ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Voleybola ciddi yatırımlar yapıyoruz. Burhan Felek'te yıllarca maç izleyip yöneticilik yaptım. Oralardan nerelere geldik. Özellikle genç kızlarımızın voleybola büyük ilgisi var. Bizden de çok bilet talep ettiler. Biletler çok kısa sürede satıldı. Gerçekten coşkulu bir ortam. Oyuncularımızın performansı çok iyi. Genç oyuncularımızı da görüyoruz, zorluyorlar. Güzel bir rekabet var. Hocayı ve federasyonu tebrik ediyorum. Akif Bey uzun zamandır beraber çalıştığımız çok değerli bir başkan. Bu ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye, spor turizmi ve yatırımlarında çok önde bir ülke. Potanın Perileri de basketbolda Avrupa Şampiyonası'nı Yunanistan'da oynuyor. Onlara da başarılar diliyorum. Şu anda gidişat Milletler Ligi'nde şampiyon olacağımız yönünde. Tüm oyuncularımız formda. Yeni oyuncular da mutlaka katkı sağlıyor. Çok heyecanlı ve atletikler. Sahada iyi bir takım var."