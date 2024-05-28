Filenin Sultanları'nın VNL 2. hafta kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Spor

Filenin Sultanları'nın VNL 2. hafta kadrosu belli oldu

Filenin Sultanları\'nın VNL 2. hafta kadrosu belli oldu

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ABD'de oynanacak 2. haftasında sahne alacak olan Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak. İlkin Aydın'ın yerine Eda Erdem Dündar kadroya dahil edildi.

28.05.2024 19:08
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Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ABD'de oynanacak 2. haftasında sahne alacak olan Filenin Sultanları'nın kadrosu da belli oldu.

VNL'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. haftada ABD'de sahne alıyor. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak. Millilerde İlkin Aydın'ın yerine Eda Erdem Dündar kadroya dahil edildi.

Filenin Sultanları'nın maç programı ve ikinci hafta kadrosu şu şekilde:

29 Mayıs

TSİ 22.30 Almanya-Türkiye

31 Mayıs (30'u 31'e bağlayan gece)

TSİ 03.30 Sırbistan-Türkiye

1 Haziran

TSİ 21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran

TSİ 23.00 ABD-Türkiye

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Filenin Sultanları'nın VNL 2. hafta kadrosu belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filenin Sultanları'nın VNL 2. hafta kadrosu belli oldu - Son Dakika
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