Filenin Sultanları\'nın VNL 2. hafta kadrosu belli oldu

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ABD'de oynanacak 2. haftasında sahne alacak olan Filenin Sultanları'nın kadrosu da belli oldu.
VNL'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. haftada ABD'de sahne alıyor. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak. Millilerde İlkin Aydın'ın yerine Eda Erdem Dündar kadroya dahil edildi.
Filenin Sultanları'nın maç programı ve ikinci hafta kadrosu şu şekilde:
29 Mayıs
TSİ 22.30 Almanya-Türkiye
31 Mayıs (30'u 31'e bağlayan gece)
TSİ 03.30 Sırbistan-Türkiye
1 Haziran
TSİ 21.00 Güney Kore-Türkiye
2 Haziran
TSİ 23.00 ABD-Türkiye
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş - İSTANBUL
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