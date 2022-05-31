Final maçının biletleri üniversite öğrencilerine ücretiz - Son Dakika
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Final maçının biletleri üniversite öğrencilerine ücretiz

31.05.2022 13:42
Final maçının biletleri üniversite öğrencilerine ücretiz

Bandırmaspor Asbaşkanı Adem Yılmaz, Spor Toto 1. Lig Play-off Finali'nde 2 Haziran Perşembe günü Kocaeli'nde oynanacak Bandırmaspor-İstanbulspor maçının biletlerinin üniversite öğrencilerine ücretsiz olacağını açıkladı.

Bandırmaspor Asbaşkanı Adem Yılmaz, Spor Toto 1. Lig Play-off Finali'nde 2 Haziran Perşembe günü Kocaeli'nde oynanacak Bandırmaspor- İstanbulspor maçının biletlerinin üniversite öğrencilerine ücretsiz olacağını açıkladı.

Bandırmaspor Asbaşkanı Adem Yılmaz, yaptığı açıklamada, İstanbulspor maçının üniversite öğrencilerine ücretsiz olacağını duyurdu. Yılmaz ayrıca öğrencilerin Passolig kartlarının da ücretsiz olarak temin edileceğini söyledi.

Adem Yılmaz, "Hemşehrilerimiz, Bandırmaspor yönetimi olarak inanılmaz bir heyecan var. Perşembe günü Allah izin verirse Bandırmaspor'umuzun final maçı olacak ve sezonu da güzel bitirmek istiyoruz. 1965 yılında kurulan bu takım inşallah Süper Lig'e çıkacak. Biletler bugün saat 12.00 itibariyle satışa sunulacaktır. Doğu ve güney cephesi tamamen Bandırmaspor'a tahsis edildi. Passolig'i olan herkes Bandırmaspor maçına gidebilecek. Sadece üniversite öğrencilerimize has, adet kaç olursa olsun, maça gelmek isteyen otobüs biletleri dahil passolig biletleri hepsini Bandırmaspor yönetimi olarak karşılayacağız" dedi. - BALIKESİR

Final maçının biletleri üniversite öğrencilerine ücretiz
Final maçının biletleri üniversite öğrencilerine ücretiz

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Final maçının biletleri üniversite öğrencilerine ücretiz - Son Dakika


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