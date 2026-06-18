Final Mücadelesi: Beşiktaş GAİN Fenerbahçe'yi Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Final Mücadelesi: Beşiktaş GAİN Fenerbahçe'yi Ağırlıyor

18.06.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş GAİN, play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Maç saat 20.00'de.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü ayağında Beşiktaş GAİN, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

Sarı-lacivertliler, serinin 3. maçında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 82-71 yenerek durumu 2-1'e getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride Fenerbahçe Beko, kazanması durumunda 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.

Beşiktaş GAİN ise yarınki karşılaşmayı kazanıp şampiyonluk umutlarını son maça taşımaya çalışacak.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Yaşam, Gain, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Final Mücadelesi: Beşiktaş GAİN Fenerbahçe'yi Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti
Yayaya çarpan kadın “Gözüme sinek kaçtı, görmedim“ diyerek gözyaşı döktü Yayaya çarpan kadın "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döktü
Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

10:47
Acun Ilıcalı ve Galatasaray arasında transfer savaşı Çuvalla para istiyorlar
Acun Ilıcalı ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Çuvalla para istiyorlar
10:34
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
10:15
Galatasaray’dan Camavinga operasyonu Real Madrid’e servet teklif edecek
Galatasaray'dan Camavinga operasyonu! Real Madrid'e servet teklif edecek
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 10:52:59. #7.13#
SON DAKİKA: Final Mücadelesi: Beşiktaş GAİN Fenerbahçe'yi Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.