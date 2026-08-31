Fink: Fenerbahçe performansımız yetersizdi - Son Dakika
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Fink: Fenerbahçe performansımız yetersizdi

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Samsunspor teknik direktörü Fink, Fenerbahçe'ye yenilgi sonrası performanslarının yeterli olmadığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, Fenerbahçe karşısında gösterdikleri performansın bugün için yeterli olmadığını söyledi.

Fink, Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin doğru dakikalarda golü bulduğuna işaret eden Fink, "Üçüncü dakikada öne geçtiler zaten. İkinci yarının da ilk dakikalarında, yemiş olduğumuz ikinci gol geldi. Daha sonrasında da sakatlanarak oyundan çıkan Fatih'in durumundan da bahsetmek istiyorum. Fatih de ne yazık ki şanssız bir sakatlık geçirdi. Aslında bugün kadrolara baktığımızda Şampiyonlar Ligi kadrosuna sahip olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin...Tabii bizim de bu maçtan elbette çıkarmamız gereken dersler var. Ama üçüncü bölgede özellikle bir forvetimizin eksikliğini yaşadığımızı da söylemem gerekiyor. Fatih'in durumu umarım ciddi değildir." ifadelerini kullandı.

Fink, Marius Mouandilmadji'nin gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara katılmasını beklediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ama özetle Fenerbahçe bence doğru dakikalarda golü bularak galip geldi, Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptık ama bu galip gelmek için yeterli değildi. Fenerbahçe'ye baktığımızda kontrollü ataklarda özellikle çok hızlı atağa çıktıklarını gördük. Ofansif anlamda çok doğru bir atak oyun sergilediler. Göstermiş olduğumuz performans bugün için belki yeterli değildi. Gelecekte deplasmanda oynayacağımız karşılaşmada çok daha iyi bir oyun sergilemeye çalışacağız. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Tabii takımın da biraz zamana ihtiyacı var genç olması hasebiyle..."

Takımın defansında çok genç oyuncular bulunduğunu hatırlatan Fink, o bölgeye tecrübeli bir oyuncu alınması gerektiğini ve alınmadığı takdirde ilk 5 hedefinin ortadan kalkacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fink: Fenerbahçe performansımız yetersizdi - Son Dakika

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