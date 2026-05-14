Fink: Samsunspor\'un Oynama Şeklini Geliştiriyoruz

14.05.2026 17:39
Samsunspor Teknik Direktörü Fink, takımın oyun stilinde değişiklik yaparak topa daha fazla sahip olunduğunu belirtti.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, göreve geldikten takımın oynama şekli ni "biraz" değiştirdiklerini ve topa daha fazla sahip olan takım haline büründüklerini söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fayda Topluluğu ile Üniversiteli Samsunsporlular tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sahadan Kalbe" konferansında Fink, Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, futbol direktörü Fuat Çapa, oyuncular Rick Van Drongelen ve Olivier Ntcham, öğrencilerle bir araya geldi.

Konferans öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Fink, Samsun'da futbol anlamında imkanların çok iyi olduğunu gözlemlediğini belirtti.

Samsun ve kulüpteki insanların çok iyi olduğunu dile getiren Fink, "Hem taraftarımız, hem de kulübümüzün imkanları çok iyi. Bu da burada bulunmam için bana ekstra motivasyon sağladı. Ben göreve geldikten sonra takımda küçük değişiklikler yaptık. Oynama şeklimizi biraz değiştirdik. Şimdi topa daha fazla sahip olan takım haline büründük ve çok iyi maçlar çıkardık. Özellikle kendi evimizde oynadığımız karşılaşmalarda bunu başardık." dedi.

Beşiktaş karşısında etkili oyun sergilediklerini vurgulayan Fink, "Trabzonspor'a karşı da çok iyi oyun sergiledik. Ziraat Türkiye Kupası sonucunda penaltılarla rakibimize elenmiş olsak da bence en iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi. UEFA Konferans Ligi'nde de iyi maçlar çıkardık. Son olarak Galatasaray karşısında aldığımız çok önemli bir galibiyet vardı ki bence buraya geldikten sonraki en büyük, en önemli galibiyetti. Ancak takımın gelişimi halen devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu sezonun son karşılaşmasına çıkacaklarını hatırlatan Fink, "Sonra transfer sezonu açılmış olacak. Takımı olabildiğince hazır hale getirmeye çalışacağız. Yeni sezonda kesinlikle daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bu şekilde devam edersek, eminim daha fazlasını da başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
