Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti
17.01.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fiorentina'nın başkanı Rocco Commisso, 76 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süren bir tedavi sürecinin ardından yaşamını yitiren İtalyan-Amerikalı iş insanı, 2019 yılından bu yana kulübün başkanlığını yürütüyordu. Fiorentina, Commisso'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle duyurdu. Kulüp ayrıca, Commisso'nun adının kulübün evi olarak anılan 'Viola Park' tesislerinde kalıcı şekilde yaşatılacağını belirtti.

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın sahibi ve başkanı Rocco Commisso, ABD'de 76 yaşında yaşamını yitirdi. İtalyan-Amerikalı iş insanının, uzun süren bir tedavi sürecinin ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

KULÜPTEN DUYGUSAL VEDA

Fiorentina, Commisso ailesinin mesajını paylaşarak vefat haberini kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, Commisso'nun kulübe olan bağlılığına ve Fiorentina'ya duyduğu tutkuya vurgu yapıldı.

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti

VİOLA PARK'TA ADI YAŞATILACAK

Kulüp açıklamasında, Commisso'nun Fiorentina'yı devralmasının ardından kulübün kendisi için bir tutkuya dönüştüğü ifade edilirken, Fiorentina'nın evi olarak anılan "Viola Park" tesislerinde adının kalıcı şekilde yaşatılacağı kaydedildi.

2019'DA KULÜBÜ DEVRALMIŞTI

Rocco Commisso, 2019 yılında Fiorentina'nın yeni sahibi olmuştu. Futbola olan ilgisiyle bilinen Commisso'nun, gençlik yıllarında ABD'de üniversite futbolu oynadığı da aktarıldı.

Futbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
TBMM’deki istismar davasında ara karar TBMM'deki istismar davasında ara karar
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Ortadoğu’da kritik eşik: Mossad Direktörü acil gündemle Miami’de Ortadoğu'da kritik eşik: Mossad Direktörü acil gündemle Miami'de
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

13:51
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:59
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 14:15:52. #7.11#
SON DAKİKA: Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.