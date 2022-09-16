Fiorentina Teknik Direktörü Italiano: Bu durumdan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda İstanbul Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Fiorentina'da teknik direktör Vincenzo Italiano, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İlk yarıda topun genelde kendilerinde olduğunu dile getiren Italiano, "Ödül olarak ilk golü verdik, ikincisi kaleci hatası. Böyle giderse gruptan çıkamayacağız. Bu durumdan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum. Bizim problemimiz kafada bitiyor. Takımda istek ve ruh eksik. Yediğimiz gollerin analizini yaparsak bu işin içinden çıkamıyoruz. Başakşehir baskıda iyiydi. Topla oynamayı daha iyi öğrenmemiz lazım sonuç alabilmek için. Ruhsuz takımlar kazanmayı istemezler. Ruh hala oturmadı. Bu maçı 3-0 kaybetmeyebilirdik, zorlayabilirdik. Sahada gereksiz hatalar yapmayı bırakmalıyız" dedi.