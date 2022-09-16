Fiorentina Teknik Direktörü Italiano: Bu durumdan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Fiorentina Teknik Direktörü Italiano: Bu durumdan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum

16.09.2022 00:57
Fiorentina Teknik Direktörü Italiano: Bu durumdan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda İstanbul Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Fiorentina'da teknik direktör Vincenzo Italiano, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda İstanbul Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Fiorentina'da teknik direktör Vincenzo Italiano, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İlk yarıda topun genelde kendilerinde olduğunu dile getiren Italiano, "Ödül olarak ilk golü verdik, ikincisi kaleci hatası. Böyle giderse gruptan çıkamayacağız. Bu durumdan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum. Bizim problemimiz kafada bitiyor. Takımda istek ve ruh eksik. Yediğimiz gollerin analizini yaparsak bu işin içinden çıkamıyoruz. Başakşehir baskıda iyiydi. Topla oynamayı daha iyi öğrenmemiz lazım sonuç alabilmek için. Ruhsuz takımlar kazanmayı istemezler. Ruh hala oturmadı. Bu maçı 3-0 kaybetmeyebilirdik, zorlayabilirdik. Sahada gereksiz hatalar yapmayı bırakmalıyız" dedi.

YORUMLAR
500
Avrupa'da süper gece! UEFA ülke sıralamasında Yunanistan'ı geride bıraktık Avrupa'da süper gece! UEFA ülke sıralamasında Yunanistan'ı geride bıraktık Başakşehir'den Avrupa'da görkemli zafer! Fiorentina'yı farklı geçti Başakşehir'den Avrupa'da görkemli zafer! Fiorentina'yı farklı geçti
Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fiorentina Teknik Direktörü Italiano: Bu durumdan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Avrupa'da süper gece! UEFA ülke sıralamasında Yunanistan'ı geride bıraktık
00:17 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'dan geri alınan İzyum'da toplu mezar bulunduğunu açıkladı
00:11 Başakşehir'den Avrupa'da görkemli zafer! Fiorentina'yı farklı geçti
00:02 Fenerbahçe pes etmedi! Rennes deplasmanından puanı 90+2'de kopardı
23:55 Azerbaycan askerinin yaralanan Ermeni askere yardım ettiği görüntüler beğeni topladı
23:39 Fenerbahçe'nin Rennes'den yediği 2. gol sırasında kale direğine çarpan Luan Peres sakatlandı
23:13 Zafer Partisi'nin genel merkezine asılan pankart polisi harekete geçirdi! Ümit Özdağ açıklama yaptı
23:13 İrfan Can Kahveci'nin Rennes maçında yaptıkları Fenerbahçelileri çıldırttı
22:48 CHP'li Gürsel Tekin'den 'istifa' açıklaması! "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri tartışmalara neden olmuştu
22:29 Fenerbahçe'nin Avrupa sınavında Batshuayi'nin kaçırdığı gol sosyal medyada gündeme oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2022 01:04:22. #1.13#
SON DAKİKA: Fiorentina Teknik Direktörü Italiano: Bu durumdan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement