Fırat Arslan'ın rakibi havlu attı

15 Temmuz gecesi Almanya'nın Wuppertal kentinde ringe çıkan Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek Dünya Şampiyonu Fırat Arslan'ın Arjantinli rakibi Juan Rodolfo Juarez, iki raunt dayanabildi.

Türk profesyonel boksör Fırat Arslan'ın rakibi sporcunun güç, teknik ve tecrübesi karşısında iki kez diz çöktü. Karşılaşmaya sakin bir ruh haliyle başlayan Fırat Arslan, ilk rauntlarda rakibini analiz ederek, zayıf noktalarını bulmak için hamleler yaptı. Bu durumu lehine değerlendiren rakip, arka arkaya yumruklar savurmaya başladı. Sporcumuzun sert karşılıklar veremediğini ve daha çok savunmada kaldığını gören rakip daha agresif bir şekilde hücuma başladı. İlk rauntta rakip puan olarak önde gözüküyordu. İkinci raunda gelindiğinde Arjantinli rakip Juan Rodolfo Juarez'in çenesine sert bir sol kroşe indiren Fırat Arslan, yere serdi. Aldığı darbenin etkisiyle kendine gelmekte zorlanan rakip tekrar toparlanıp maça devam etmeye çalıştı. Karşılıklı hamlelerin ardından rakibinin kara ciğerine sert bir yumruk daha indiren Fırat Arslan, Arjantinli Juarez'i bir daha ayağa kalkamayacak şekilde tüketmeyi ve yere sermeyi başardı.

FIRAT ARSLAN: "PLANLADIĞIMIZI SAHAYA YANSITTIK"

Karşılaşmadan önce ekibiyle birlikte geliştirdikleri taktiğin aynısını ringde uygulayabildikleri için sonuçtan memnun olduğunu vurgulayan Fırat Arslan, "Karşılaşma öncesi korona olmama rağmen iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Antrenmanda verdiğim emeklerin karşılığını ringde alabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Güzel bir galayı, iyi bir zaferle sonlandırdığımız için de ayrıca mutluyuz. Menajerim Deniz Gemici Serrano, işini çok iyi yapıyor. Aynı galada sporcusu Hektor Hernandez WBA Avrupa Şampiyonu oldu. Dokuzuncu ayda yine benim menajerliğini yaptığım başarılı boksörümüz Hüseyin Cinkara benimle aynı galada maç yapacakken korona olması nedeniyle dokuzuncu aya ertelenen karşılaşmasında, WBA Uluslararası şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz da sonuçlardan memnun olduklarını belirterek, "Bu zafer bizi dünya sıralamasında bulunduğumuz altıncı sıradan daha yükseğe çıkaracaktır bu da ülkemiz adına ayrı bir gurur kaynağıdır. Mayıs ayında dev bir gala ile tüm dünyanın dikkatini çekmek için planlar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)