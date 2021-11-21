Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Derbiyi Karagümrük 3-1'lik skorla kazandı.
Maçın başında Brecka kendi ağlarını buldu. 20'de Karamoh skoru 2-0 yaptı. 27'de penaltıdan Pesic 3-0 yaptı. 32'de Yusuf Erdoğan 3-1'e getirdi.
60'ta sarı kart gören Zukanovic sınırı doldurdu. 90'da Hedenstad kırmızı kart gördü. Fırat Aydınus'a sert itirazda bulunan Biglia da kızardı. Karagümrük, haftaya İstanbul'da Trabzonspor'a karşı üç yıldızından yoksun olacak.
Son Dakika › Spor › Fırat Aydınus'un kırmızı kartları yaralı bıraktı! Karagümrük, Trabzon maçına eksik gidiyor - Son Dakika Spor