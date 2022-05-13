Fırat Üniversitesi süper ligde - Son Dakika
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Fırat Üniversitesi süper ligde

13.05.2022 15:35
Fırat Üniversitesi süper ligde

Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu tarafından 9-13 Mayıs tarihleri arası Burdur'un ev sahipliğinde yapılan Futbol Süper Lig'e terfi maçları sonunda Fırat Üniversitesi şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu tarafından 9-13 Mayıs tarihleri arası Burdur'un ev sahipliğinde yapılan Futbol Süper Lig'e terfi maçları sonunda Fırat Üniversitesi şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Burdur'da düzenlenen Üniversitelerarası Süper Lig Terfi Futbol müsabakaları tamamlandı. Organizasyonda başarılı sonuçlar elde eden Fırat Üniversitesi final maçında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 4-2'lik skorla kazanan Bordo-Beyazlılar gelecek sezon Üniversite Sporları Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Elazığ ekibine galibiyeti getiren goller Muhammed Umut Akbulut (2) ve Furkan Keleş'ten (2) geldi. - ELAZIĞ

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Spor Toto Süper Lig, Fırat Üniversitesi, Türkiye, Burdur, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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