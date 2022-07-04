Fırat Üniversitesi transfere başladı - Son Dakika
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Fırat Üniversitesi transfere başladı

04.07.2022 18:02
Fırat Üniversitesi transfere başladı

Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ı temsil edecek takımlardan D. Fırat Üniversitesi GSK, iç transferde 3 oyuncuyla el sıkışırken, dış transferde Ahmet Can Arslan'ı kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ı temsil edecek takımlardan D. Fırat Üniversitesi GSK, iç transferde 3 oyuncuyla el sıkışırken, dış transferde Ahmet Can Arslan'ı kadrosuna kattı.

Fırat Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü transfer çalışmalarına başladı. 2022-2023 sezonunda da Bölgesel Amatör Futbol Lig'de mücadele edecek olan Fırat Üniversitesi'nde, yeni yönetim transfer çalışmalarına başladı. Kulüp Başkanı Tuncay Kırkıl ve Futbol Şube Sorumlusu Raşit Bulut tarafından takımın teknik sorumluluğu Ahmet Yavuz Atila'ya teslim edilirken, antrenörlüklere ise Sinan Yurdagül ve Emre Çakmak getirildi.

Transfer çalışmalarına da başlayan yeni yönetim, iç transferde Muhammet İde, Ömer Faruk Karacan ve Taha Esmeray ile yeniden yola devam kararı aldı. Dış transferde ise Elazığspor'dan orta saha oyuncusu Ahmet Can Arslan ile el sıkışıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fırat Üniversitesi transfere başladı - Son Dakika

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