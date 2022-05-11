Fırat Üniversitesi voleybolda Süper Lig'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Fırat Üniversitesi voleybolda Süper Lig'e çıktı

11.05.2022 16:22
Fırat Üniversitesi voleybolda Süper Lig'e çıktı

Üniversitelerarası Voleybol Süper Lig'e yükselme karşılaşmalarında Fırat Üniversitesi gruptaki üçüncü maçında Alaattin Keykubat Üniversitesi'ni 3-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

Üniversitelerarası Voleybol Süper Lig'e yükselme karşılaşmalarında Fırat Üniversitesi gruptaki üçüncü maçında Alaattin Keykubat Üniversitesi'ni 3-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Afyon'da devam eden Üniversitelerarası Voleybol Süper Lig'e yükselme karşılaşmalarında Fırat Üniversitesi gruptaki üçüncü maçında Alaattin Keykubat Üniversitesi'ni 3-0 mağlup ederek Süper Lige yükseldi. Fırat Üniversitesi erkek voleybol takımı sorumlusu Ercan Sönmez müsabakalara ilişkin değerlendirmesinde, "Grupta oynadığımız üç maçımızı da kazanarak Üniversiteler Süper Lig'e yükselmeyi garantiledik. Artık yarı finaldeyiz. Bundan sonraki hedefimiz finale yükselmek ve Türkiye 1.'si olmak. Bu müsabakalarda görev alan tüm sporcularımı gösterdikleri başarılı performanstan dolayı kutluyorum. İlimize ve üniversitemize hayırlı olsun" dedi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Turgutlu Belediyespor'un Yıldız Erkekleri Türkiye Şampiyonası İçin Mersin'de Turgutlu Belediyespor'un Yıldız Erkekleri Türkiye Şampiyonası İçin Mersin'de Mersin'de Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başladı Mersin'de Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başladı

Spor Toto Süper Lig, Fırat Üniversitesi, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fırat Üniversitesi voleybolda Süper Lig'e çıktı - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:15:17. #1.12#
SON DAKİKA: Fırat Üniversitesi voleybolda Süper Lig'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement