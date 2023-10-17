Skoru koruyamayan Ümit Milli Takımımız, Letonya'dan eli boş döndü

Ümit Millî Takımımız, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında Letonya ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

SKORU KORUYAMADIK

Zorlu mücadelede öne geçen milliler 2-1 kaybetti. Letonya'nın gollerini 26. dakikada Vapne, 80. dakikada Melnis kaydetti. Milli takımın golünü ise 15. dakikada Erencan Yardımcı attı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Ümit Milli Takım bu sonuçla grupta 3 puanla 5. sırada yer aldı. Letonya, ise 7 puanla 2. oldu. Grubun diğer maçında Türkiye, Norveç'i konuk edecek. Letonya ise İtalya deplasmanına gidecek.