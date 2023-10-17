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Skoru koruyamayan Ümit Milli Takımımız, Letonya'dan eli boş döndü - Son Dakika

Skoru koruyamayan Ümit Milli Takımımız, Letonya'dan eli boş döndü

Son Güncelleme: 17.10.2023 17:38

Ümit Milli Takımımız, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Letonya'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Ümit Millî Takımımız, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında Letonya ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

SKORU KORUYAMADIK

Zorlu mücadelede öne geçen milliler 2-1 kaybetti. Letonya'nın gollerini 26. dakikada Vapne, 80. dakikada Melnis kaydetti. Milli takımın golünü ise 15. dakikada Erencan Yardımcı attı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Ümit Milli Takım bu sonuçla grupta 3 puanla 5. sırada yer aldı. Letonya, ise 7 puanla 2. oldu. Grubun diğer maçında Türkiye, Norveç'i konuk edecek. Letonya ise İtalya deplasmanına gidecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Skoru koruyamayan Ümit Milli Takımımız, Letonya'dan eli boş döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Skoru koruyamayan Ümit Milli Takımımız, Letonya'dan eli boş döndü - Son Dakika
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