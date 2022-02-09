Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı

Trabzonspor ile Denizlispor, Türkiye Kupası son 16 turunda Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleyi 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

YENİ TRANSFER GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Trabzonspor 8. dakikada Hüseyin Türkmen'le 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken 58. dakikada Denizlispor'da Mustafa Çeçenoğlu sahneye çıktı ve mücadeleye dengeyi getiren golü kaydetti. Bordo-mavililerin yeni transferi Kouassi, 77. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı ve Trabzonspor mücadeleyi 2-1 kazanarak Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.