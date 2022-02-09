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Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı - Son Dakika

Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı

09.02.2022 22:28
Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı

Türkiye Kupası son 16 turu maçında Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 77. dakikada, yeni transfer Kouassi kaydetti.

Trabzonspor ile Denizlispor, Türkiye Kupası son 16 turunda Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleyi 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin esiyor! Trabzonspor, Denizlispor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi

YENİ TRANSFER GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Trabzonspor 8. dakikada Hüseyin Türkmen'le 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken 58. dakikada Denizlispor'da Mustafa Çeçenoğlu sahneye çıktı ve mücadeleye dengeyi getiren golü kaydetti. Bordo-mavililerin yeni transferi Kouassi, 77. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı ve Trabzonspor mücadeleyi 2-1 kazanarak Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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Türkiye Kupası, Trabzonspor, Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı - Son Dakika
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