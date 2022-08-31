Bu skorla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya hak kazanan milli takım, ayrıca tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları elemelerinde mücadele edecek - Son Dakika

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