FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk hafta müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk hafta müsabakaları tamamlandı

06.06.2022 11:33
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk hafta müsabakaları tamamlandı

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk hafta müsabakaları 2 ülkede yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk hafta müsabakaları 2 ülkede yapılan müsabakalarla tamamlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da ev sahibi yaptığı müsabakalarda İtalya, Bulgaristan ve Belçika'yı yendi, Çin'e kaybetti. Milli takım 9 puanla ilk haftayı 4. sırada tamamladı.

İlk hafta müsabakaları Ankara'nın yanı sıra ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Bossier şehrinde oynandı.

Ligde ilk haftayı Japonya lider tamamladı. İkinci hafta müsabakaları Brezilya ve Filipinler'de 14-19 Haziran'da oynanacak. Milli takım, ikinci hafta müsabakalarında Brezilya'da sırasıyla Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore'yle karşılaşacak.

İlk hafta müsabakalarının ardından puan durumu şöyle oluştu:

SıralamaTakımOGMP
1Japonya44011
2Çin43110
3ABD4319
4Türkiye4319
5Sırbistan4319
6Brezilya4319
7Tayland4318
8Polonya4318
9Kanada4226
10İtalya4226
11Almanya4135
12Belçika4132
13Bulgaristan4132
14Hollanda4042
15Dominik Cum.4040
16Güney Kore4040

YORUMLAR
500
FIVB Milletler Ligi: Çin: 3 İtalya: 1 FIVB Milletler Ligi: Çin: 3 İtalya: 1 FIVB Voleybol Milletler Ligi FIVB Voleybol Milletler Ligi
Kaynak: AA

Brezilya, voleybol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk hafta müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
11:31 MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerine teslim edildi! İşte muhteşem geceden görüntüler
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Anayasa Mahkemesi, Millet Partisi tarafından Millet İttifakı'nın ismine yönelik itirazı kabul edilmedi
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
11:02 Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor
10:53 Galatasaray Inter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez için devrede! Teklif 2 yıllık...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 12:24:05. #1.12#
SON DAKİKA: FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk hafta müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement