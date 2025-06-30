Fenerbahçe'nin bir süredir girişimlerini sürdürdüğü 21 yaşındaki golcü isim Jhon Duran'ın transferinde mutlu sona ulaşıldı.
Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Jhon Duran'ın transferi konusunda oyuncu ve Al Nassr ile tam anlaşma sağladı.
Haberde, Jhon Duran'ın önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geleceği iddia edildi. Yıldız oyuncunun maaşının ise net 10 milyon euro olacağı belirtildi.
Jose Mourinho'nun da bizzat devreye girdiği ve transfer için İstanbul'a gelmesi beklenen Jhon Duran için kulüp tüm hazırlıklarını tamamladı. Kolombiyalı futbolcuya, oturacağı ev çevrim içi olarak tanıtıldı ve ev kontratı da hazır hale getirildi.
Jhon Duran, Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı. Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan yıldız, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı
Son Dakika › Spor › Flaş iddia! Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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