Flöre Dünya Kupası Sona Erdi

Spor

Gençler Flöre Dünya Kupası takım müsabakalarıyla sona erdi.

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, hem erkek hem de kadın takımlarda birinciliğin sahibi ABD oldu

Erkekler kategorisinde Büyük Britanya ikinci olurken, üçüncülük kürsüsüne Fransa çıktı. Kadınlarda ise ikinciliği İtalya, üçüncülüğü de Fransa aldı.

Genç Kadınlar Flöre Kadın Milli Takımı 9'uncu, erkekler ise 16'ncı oldu.