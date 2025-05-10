Flöre Türkiye Şampiyonası Fethiye\'de Başladı

Eskrimde alt yaş gruplarında Flöre Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.
Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde 500 sporcu katılıyor.
Türkiye Eskrim Federasyonu Abdurrahman Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskrimin en küçük sporcularının piste çıktığını söyledi. Karataş, "Yıldız sporcuların son adımları. Buradan yetişen sporcularımız başarılarıyla inşallah milli takımda yer bulacaklar." dedi.
Abdurrahman Karataş, aynı zamanda Mersin'de epe branşında müsabakaların devam ettiğini belirtti.
Şampiyona, yarın sona erecek.
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