Fluminense, 2024 Güney Amerika Süper Kupası'nı kazandı

Kirli oyun deşifre oldu! Kırmızı etin tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte ediyorlar

Vatandaşlar küresel kriz nedeniyle her gün artmaya devam eden kırmızı et fiyatlarından dert yanarken, bazı satıcıların kırmızı ete marinasyon makinesiyle su enjekte ederek 1 kilo olan eti 2 kiloya kadar çıkarttıkları tespit edildi. İstanbul'un yüzde 70'inin bunu yaptığını iddia eden bir kasap, "Milletin doğmamış çocuğunun hakkını yiyorlar. Ben kimseyi karalamak istemiyorum ama gerçekten yapıyorlar" dedi.