Fluminense, 2024 Güney Amerika Süper Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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Fluminense, 2024 Güney Amerika Süper Kupası'nı kazandı

Fluminense, 2024 Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) rövanşında LDU Quito'yu 2-0 yenerek şampiyon oldu. İlk maçı kaybeden Fluminense, Jhon Arias'ın attığı gollerle rakibini mağlup etti. Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun da forma giydiği Fluminense, mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu zaferle Fluminense, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

01.03.2024 12:07
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2024 Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) rövanşında LDU Quito'yu 2-0 yenen Fluminense, şampiyon oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 32. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupası'nı kazanan Brezilya ekibi Fluminense ile Sudamericana Kupası'nın sahibi Ekvador temsilcisi LDU Quito, Maracana Stadı'nda oynanan rövanş mücadelesinde karşılaştı.

Deplasmanda çıktığı ilk maçı 1-0 kaybeden Fluminense, ikincisi penaltıdan olmak üzere 76 ve 90. dakikalarda Jhon Arias'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun ilk yarıda görev yaptığı Fluminense, John Kennedy'nin 79. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Fluminense, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Kaynak: AA

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