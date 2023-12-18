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Fluminense, El-Ehli'yi yenerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Fluminense, El-Ehli'yi yenerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist, El-Ehli'yi 2-0 yenen Fluminense oldu. Fluminense, Jhon Arias ve John Kennedy'nin golleriyle finale kalmayı başardı. Finaldeki rakibi ise Urawa Red Diamonds ile Manchester City arasındaki maçın ardından belli olacak.

Fluminense, El-Ehli\'yi yenerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası\'nda finale yükseldi
18.12.2023 - 23:29,
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Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist, El-Ehli'yi 2-0 yenen Fluminense oldu.

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonun ilk yarı final müsabakasında, Brezilya temsilcisi Fluminense ile Mısır'ın El-Ehli takımları, Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı Fluminense, 71. dakikada penaltıdan Jhon Arias ve 90. dakikada John Kennedy'nin golleriyle 2-0 kazanarak finale kaldı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen 40 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Felipe Melo, Fluminense formasıyla ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 75. dakikasında yerini Marlon'a bıraktı.

Fluminense'nin finaldeki rakibi, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile İngiltere'nin Manchester City takımı arasında yarın TSİ 21.00'de oynanacak maçın ardından belli olacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Fluminense, El-Ehli'yi yenerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fluminense, El-Ehli'yi yenerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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