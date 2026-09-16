Flynn ve Akpınar'dan Bahçeşehir Koleji'nde Avrupa Kupası şampiyonluğu hedefi

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nda Malachi Flynn ile İsmet Akpınar, yeni sezon öncesinde oluşturulan kadrodan memnun olduklarını dile getirdi.

ABD asıllı Türk oyuncu Malachi Flynn ile 31 yaşındaki oyun kurucu İsmet Akpınar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Flynn, yeni sezon öncesinde çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bence iyi bir takıma sahibiz. Birçok farklı seviyede tecrübeler edinmiş oyuncular takıma katıldı. Kimyayı tutturabilirsek iyi bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşlığına geçtiği için mutlu olduğunu aktaran 28 yaşındaki oyun kurucu, "Bu benim için çok şey ifade ediyor. A Milli Takım'da oynamak her zaman için çok büyük bir gurur. Milli takımda oynadığım için mutluyum. Burada her zaman çok iyi bir atmosfer var. Takım bana çok güzel kucak açtı. O yüzden oldukça mutluyum." diye konuştu.

Flynn, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk statüsünde oynayacak olmasının takıma avantaj sağlayacağını kaydederek, "Bu durum bize rotasyonda esneklik getirebilir. Yine de benim rolüm aynı olacak. Onun dışında takımımızda zaten çok iyi Türk oyuncularımız var." şeklinde görüş belirtti.

Malachi Flynn, yeni sezon öncesinde iyi bir kadro kurduklarını vurgulayarak, "BKT Avrupa Kupası'nda yer alan tüm takımları yenebiliriz. Basketbol Avrupa Ligi takımlarıyla da mücadele edebiliriz. Şu anda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üç tane Avrupa Ligi takımı var. Onlarla da mücadele etmeye çalışıyoruz. Bence güzel bir kadro kuruldu. Takımımız, şu anda Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek hedeflerine değinen 28 yaşındaki oyuncu, "Üst seviye organizasyonlarda kazandığımız sürece kişisel başarılarla ilgilenmiyorum. Neler yapabildiğimi zaten gösterdim. Bundan sonra da yapabildiğim şeylere devam etmek istiyorum." dedi.

-İsmet Akpınar: "BKT Avrupa Kupası, bu sezon kolay olmayacak"

Bahçeşehir Koleji'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İsmet Akpınar ise BKT Avrupa Kupası'nın bu sezon zorlu geçeceğini söyledi.

Yeni sezon öncesinde güzel bir kadro kurduklarını belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Takımın çekirdeğini tuttuk. Kadroya güzel eklemeler yaptık. Başkanımız Begüm Yücel de iyi bir takım kurduğumuzu söyledi. Ona katılıyorum. Bence de Basketbol Avrupa Ligi seviyesinde bir kadromuz var. BKT Avrupa Kupası, bu sezon kolay olmayacak. PAOK ve Aris gibi takımlar var. Bazı İspanya takımları da organizasyonda yer alıyor. Kolay bir organizasyon değil ama kadromuz çok iyi. Bu yüzden Avrupa Kupası'nda şampiyon olabiliriz ama yolumuz daha uzun." değerlendirmesinde bulundu.

İsmet Akpınar, takım olarak kendilerine yüksek hedefler koyduklarını ifade ederek, "Bu kadro BKT Avrupa Kupası şampiyonluğu için kuruldu. Geçen sezon da ligde yarı finale kadar yükseldik. Bence finali hak etmiştik. Şampiyonluğu hedefliyoruz. Umarım güzel bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

Takımın yeni sezon öncesindeki hazırlık sürecine değinen İsmet, "İlk hazırlıklara başladığımızda milli takımdan dolayı kısa oyuncu rotasyonumuzda 5 eksik vardı. Şimdi Gloria Cup turnuvasından geldik. Güzel bir turnuva geçirdik. Orada 3 maç kazandık. Kısa zamanda güzel bir kimyaya ulaştık. Umutluyum. Bizim için güzel bir sezon olacak." diye konuştu.

İsmet Akpınar, Bahçeşehir Koleji'nde üçüncü sezonuna girdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Neredeyse ekipteki herkesi tanıyorum. Burası benim ailem gibi. Herkesi çok seviyorum. Umarım bu takımla kupa kazanırız. Ben takıma yardım etmek istiyorum. Rolüm ne olursa olsun ben takımıma yardımcı olmak istiyorum. Savunma yapabilirim, hücumda üçlük atabilirim, agresif oynayabilirim ve iyi bir takım arkadaşı olabilirim. Şampiyon olmak için takımın neye ihtiyacı varsa onu yapmak istiyorum."