Foça\'da Yelken Şampiyonası Başladı

05.04.2026 16:39
İzmir Foça'da Techno 293 Dünya Şampiyonası başladı, 16 ülkeden 265 sporcu katılıyor.

Yelkende Mark Warner Phokaia Beach Resort Techno 293 Dünya Şampiyonası İzmir'in Foça ilçesinde başladı.

Yeni Foça Rüzgar Sörfü ve Yat Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona Türkiye'nin yanı sıra 16 ülkeden 265 sporcu katılıyor.

Bugün başlayan organizasyon, 9 Nisan Perşembe günü Yeni Foça Rüzgar Sörfü ve Yat Yelken Spor Kulübünde düzenlenecek törenle sona erecek.

Bugünkü ilk 3 yarışın ardından T293+ kadınlarda Defne Eğilmez, erkeklerde Belçika'dan Julien Omey ilk sırada yer aldı.

13 yaş altında Macaristan'dan Antal Körtvelyesi, 15 yaş altı erkeklerde İspanya'dan Joshua Castro-Jurek, kızlarda aynı ülkeden Cristina Iglesias-Rubio, 17 yaş altı erkeklerde Yunanistan'dan Spyridon Monastiriotis, kızlarda Estonya'dan Johanna Lukk da birinci durumda mücadelesini sürdürüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu

10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
Advertisement
