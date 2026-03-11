Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında yarın sahasında Fatih Vatan Spor ile karşılaşacak.
Sincan Osmanlı Stadı'ndaki maç, saat 15.00'te başlayacak.
ABB FOMGET, ligde 42 puanla 4'üncü sırada, Fatih Vatan Spor ise 16 puanla 12. basamakta yer alıyor.
Son Dakika › Spor › FOMGET, Fatih Vatan Spor ile Maç Yapacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?