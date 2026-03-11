FOMGET, Fatih Vatan Spor ile Maç Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FOMGET, Fatih Vatan Spor ile Maç Yapacak

11.03.2026 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABB FOMGET, yarın Sincan Osmanlı Stadı'nda Fatih Vatan Spor ile karşılaşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında yarın sahasında Fatih Vatan Spor ile karşılaşacak.

Sincan Osmanlı Stadı'ndaki maç, saat 15.00'te başlayacak.

ABB FOMGET, ligde 42 puanla 4'üncü sırada, Fatih Vatan Spor ise 16 puanla 12. basamakta yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Osmanlı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FOMGET, Fatih Vatan Spor ile Maç Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
Sermin’i öldüren kocasından pes dedirten sözler: Öldüğünü bilsem... Sermin'i öldüren kocasından pes dedirten sözler: Öldüğünü bilsem...
APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza

09:11
Galatasaray tarih yazıyor UEFA ülke puanı güncellendi işte Türkiye’nin sıralaması
Galatasaray tarih yazıyor! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
09:06
Osimhen, Nijerya tarihine de geçti
Osimhen, Nijerya tarihine de geçti
08:44
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
07:25
Bakanlık harekete geçti Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
Bakanlık harekete geçti! Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 09:24:08. #7.12#
SON DAKİKA: FOMGET, Fatih Vatan Spor ile Maç Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.