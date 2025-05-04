FOMGET Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

FOMGET Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu

FOMGET Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu

ABB FOMGET, Galatasaray'ı 4-2 yenerek 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

04.05.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KADIN Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunda şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET oldu.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26'ncı ve son haftasında evinde ağırladığı Galatasaray'ı 4-2 yenen ABB FOMGET, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. ABB FOMGET' in gollerini Abideen Suliat (33), Oriana Altuve (37), Abi Kim (40) Milica Mijatovic(56) kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 43'üncü dakikada Ina Kristoffersen ve 52'nci dakikada Oluwatosin Blessing Demehin'den geldi.

Diğer yandan ABB FOMGET'in ligde çekiştiği Fenerbahçe Petrol Ofisi ise ALG Sporile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler son haftaya aynı puanla girdiği FOMGET'in 2 puan gerisinde kaldı ve Kadın Futbol Süper Ligi'ni 68 puanla 2'nci sırada tamamladı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FOMGET Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:55:42. #7.12#
SON DAKİKA: FOMGET Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.