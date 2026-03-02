FOMGET, Mavis Owusu'yu Transfer Etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Ganalı futbolcu Mavis Owusu'yu kadrosuna kattı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Mavis Owusu'ya kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
Gana Milli Takımı'nın da formasını giyen Mavis Owusu, kariyerinde Ampem Darkoa FC, Al Hilal ve Wuhan Jiangda FC kulüplerinde top koşturdu.
