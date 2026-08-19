Fonseca: Fenerbahçe Favoriydi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fonseca: Fenerbahçe Favoriydi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Fenerbahçe maçı sonrası, "Karşımızda net bir şekilde favori olan bir ekip vardı. Ben oldukça memnunum. İyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon, İstanbul'da karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, "Bana kalırsa pozitif bir maç oldu. Çetin bir atmosferdi. Lyon oldukça cesur oyun sergiledi. Çok pozitif maç çıkardık. Taktik açıdan mükemmel maç çıkardığımızı düşünüyorum. Çok büyük ekibe karşı oynadık. Fenerbahçe çok büyük oyunculara sahip. Biz de Lyon olarak maçı iyi şekilde kontrol etmeye çalıştık. Özelikle savunma noktasında mükemmele yakın performans sergiledik.

"Openda, çok değerli bir oyuncu"

Openda'nın Lyon'da ilk golünü attığının hatırlatılması üzerine Fonseca, oyuncunun performansını şu sözlerle aktardı:

"Lois'in performansından mutluyum. Çok sıkı çalıştı. Lyon açısından çok değerli bir oyuncu. Gerçekten çok memnunuz bu histen. Openda çok büyük oyuncu. İlerde çok daha değerli bir oyuncu haline gelecek."

"Karşımızda favori olan bir ekip vardı"

İdeal skorun kazanmak olduğuna dikkat çeken Paulo Fonseca, "Mümkün olmadı. Şunu anlamak önemli; karşımızda net bir şekilde favori olan bir ekip vardı. Ben oldukça memnunum. İyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Pişmanlık duyacak bir şey yok. Tüm oyuncular iyi performans sergiledi. Karşı tarafta çok başarılı oyuncular vardı" ifadelerini kullandı.

"Umuyorum ki aynı canlı atmosferi oluşturacağız"

"Fransa'da oynanacak maçta Lyon taraftarlarından da bugüne benzer bir destek bekliyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Fonseca, "Evet, böyle bir ortam bekliyorum. Stadyumumuz dolu olacak. Umuyorum ki aynı canlı atmosferi oluşturacağız. Taraftarlarımızın bize destek vermesi çok önemli olacak. Bu şekilde yoğun atmosfer oluşturmamız gerekiyor. Kesinlikle taraftarlarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Maç boyunca bize destek vermelerini rica ediyoruz. Son dakikaya kadar kalifiye olmamız için mücadele etmemiz gerekecek. Bu açıdan taraftarlarımızın desteği çok önemli" dedi.

"Oyuncularımızın cesaretinden dolayı çok memnunum"

Orta saha ikilisi Tyler Morton ve Teesmann'ın performansına yönelik ise Portekizli teknik adam, "Son derece iyi bir iş çıkardılar. Önceki hazırlıklarımızı uygulamaya gayret ettiler; gerek savunmada gerek hücumda Bu açıdan iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Şimdi oturup analiz etme zamanı. Oyuncularımızın cesaretinden dolayı çok memnunum" diye konuştu.

"Çok yüksek sayıda şut olmadı"

Net pozisyonlara giremediklerine yönelik soruya ise Fonseca, "Bence evet, çok fazla pozisyon oluşan maç olmadı. Topu özellikle kontrol etmeye gayret ettik. Daha fazla fırsat oluşabilirdi. Fenerbahçe'nin ataklarını düşünecek olursak; iki taraf da benzer geliyor bu anlamda. Direğe vuran bir topumuz oldu. 3 tane önemli şutumuz var kaleye. Genel olarak çok yüksek sayıda şut olmadı" yanıtını verdi.

"Fenerbahçe play-off turunda favori"

"Fenerbahçe'nin oyun planı sizi şaşırttı mı?" sorusuna Fonseca, "Hayır. Şaşırmadım. Fenerbahçe play-off turunda favori. Çok değerli kalitelere sahip. Her maçta değişiklik yapabilecek vasıflar bunlar. Bireysel olarak da kolektif olarak da son dakikaya kadar mücadele sürecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Paulo Fonseca, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fonseca: Fenerbahçe Favoriydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya’da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Alanya'da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bağcılar’da komşu kavgası: 4 yaralı Bağcılar'da komşu kavgası: 4 yaralı
Bursa’da trafik kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti Bursa'da trafik kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti
Gaziantep’te otobüsle tır çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı Gaziantep'te otobüsle tır çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı Kayıtlar 24-28 Ağustos’ta YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta
Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı

00:20
Celal Şengör’den Edremit Kitap Fuarı’nda konuşma süresini uzatan Ahmet Özer’e müdahale
Celal Şengör'den Edremit Kitap Fuarı'nda konuşma süresini uzatan Ahmet Özer'e müdahale
23:52
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı Şampiyonlar Ligi bileti Fransa’ya kaldı
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı
23:22
ABD harekete geçti İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
22:29
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
22:04
Trabzon’da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü
Trabzon'da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü
20:22
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı’nda toplandı
Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 01:34:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Fonseca: Fenerbahçe Favoriydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.