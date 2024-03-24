Formula 1\'de Avustralya Grand Prix\'sini Carlos Sainz kazandı

Formula 1'de Avustralya Grand Prix'sini Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.
Formula 1'de heyecan Avustralya'da devam etti. Avustralya Grand Prix'si, Melbourne'de yer alan 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapıldı. Yarışa ikinci sırada başlayan Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, 1: 20: 26.843 derecesiyle bitiş çizgisini ilk geçen pilot oldu. Sainz böylece kariyerinin 3. zaferini elde etti.
Carlos Sainz'ın ardından takım arkadaşı Monakolu pilot Charles Leclerc ikinci, McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris de üçüncü oldu. Yarışın en hızlı turunu ise 1: 19.813 derecesiyle Charles Leclerc yaptı.
Max Verstappen yarış dışı kaldı
Pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 4. turda fren arızasından dolayı yarışı tamamlayamadı. Verstappen 2022 Avustralya Grand Prix'sinden sonra ilk kez yarış dışı kaldı. Ayrıca Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell da yaşadığı sorunlar nedeniyle yarışı bitiremedi.
Sezonun 4. yarışı olan Japonya Grand Prix'si iki hafta sonra gerçekleştirilecek.
Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5 sıra şöyle:
Pilotlar
1 - Max Verstappen (Hollanda): 51 puan
2 - Charles Leclerc (Monako): 47 puan
3 - Sergio Perez (Meksika): 46 puan
4 - Carlos Sainz (İspanya): 40 puan
5 - Oscar Piastri (Avustralya): 28 puan
Takımlar
1 - Red Bull: 97 puan
2 - Ferrari: 93 puan
3 - McLaren: 55 puan
4 - Aston Martin: 27 puan
5 - Mercedes: 26 puan - İSTANBUL
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