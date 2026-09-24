Formula 1'de Azerbaycan GP'si Bakü'de 51 tur üzerinden 26 Eylül'de start alacak

Formula 1'de Azerbaycan GP'si Bakü'de 51 tur üzerinden 26 Eylül'de start alacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Formula 1'de sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, Bakü'deki 6 kilometrelik pistte 51 tur üzerinden 26 Eylül Cumartesi TSİ 15.00'te başlayacak. Sıralama turları yarın TSİ 16.00'da yapılacak; pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 292 puanla ilk sırada yer alıyor.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek.
Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.00'te başlayacak.
Bu sezonki yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli sekiz, takım arkadaşı George Russell ile McLaren pilotu Lando Norris ikişer, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de birer galibiyet elde etti.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Kimi Antonelli (İtalya): 292
2. George Russell (Büyük Britanya): 211
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 186
5. Charles Leclerc (Monako): 167
Takımlar
1. Mercedes: 503
2. Ferrari: 358
3. McLaren: 306
4. Red Bull: 230
5. Racing Bulls: 77
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