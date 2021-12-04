Üye Girişi
Formula 1'de şampiyon TV+'ta belli oluyor - Son Dakika

Formula 1'de şampiyon TV+'ta belli oluyor

04.12.2021 15:11
Formula 1'de şampiyon TV+'ta belli oluyor

Dünyanın önemli spor organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen Formula 1 ve NBA'in yanı sıra Avrupa'nın değerli futbol liglerinden olan İngiltere Premier Lig'in ve İtalya Serie A'nın önemli maçları TV+'ta sporseverlerle buluşuyor.

Dünyanın önemli spor organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen Formula 1 ve NBA'in yanı sıra Avrupa'nın değerli futbol liglerinden olan İngiltere Premier Lig'in ve İtalya Serie A'nın önemli maçları TV+'ta sporseverlerle buluşuyor.

Televizyon platformu TV+, sporu ekranlara taşımaya devam ediyor. Formula 1'de Aralık ayı içinde gerçekleştirilecek Suudi Arabistan ve Abu Dhabi Grand Prix'leriyle şampiyon belli olurken, NBA'de mücadele dolu maçlara sahne olacak. Ayrıca Avrupa'nın en önemli futbol liglerindeki keyifli maçlar, Aralık ayında futbol severlerle buluşuyor. İngiltere Premier Ligi'nde Conte ile yeni bir döneme giren Tottenham'ın Liverpool'u ağırlayacağı karşılaşma canlı olarak televizyon platformunda yayınlanırken Serie A'da ise ligin ilk iki sırasında yer alan Milan ve Napoli şampiyonluk yolunda kozlarını paylaşacak.

Formula 1'de son viraja giriliyor

Sezonun son yarışlarından Suudi Arabistan Grand Prix'si 5 Aralık'ta, Abu Dhabi Grand Prix'si ise 12 Aralık'ta televizyon platformunda yayınlanacak. Platformda Aralık ayı boyunca futbolun yanı sıra NBA heyecanı da ara vermeden devam edecek. Aralık ayı boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmalar basketbol severlerle buluşacak.

Milan'ın rakibi Napoli

Serie A'da sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri daha futbol severlerle buluşacak. Ligin seyrini değiştirecek maçta lider Napoli, 19 Aralık'ta Milan'a konuk olacak.

Televizyon platformunun spor programı şu şekilde:

Formula 1

5 Aralık: Suudi Arabistan GP

12 Aralık: Abu Dhabi Grand Prix

Premier Lig

19 Aralık: Tottenham - Liverpool

26 Aralık: Manchester City - Leicester City

28 Aralık: Leicester City - Liverpool

İtalya Serie A

4 Aralık: Roma - Inter

19 Aralık: Milan - Napoli - İSTANBUL

Formula 1'de şampiyon TV+'ta belli oluyor

İtalya Serie A, Formula 1, Futbol, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Formula 1'de şampiyon TV+'ta belli oluyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anne ve 3 oğlu aynı anda öldü! İki araç kafa kafaya çarpıştı! 16:13 Anne ve 3 oğlu aynı anda öldü! İki araç kafa kafaya çarpıştı!
N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak! 16:11 N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu 15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! 08:55 Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!

Son Dakika Haberleri
16:12 Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu
16:12 Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler!
16:11 N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak!
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu
15:53 Kıyamet gibi! Endonezya'da yanardağ patladı, gündüz geceye döndü
15:50 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun!
15:39 Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!
15:36 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!
15:33 Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek
Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu         
16:13
Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler! Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler!         
16:12
"Totolar bile yalan" diyerek takipçilerine seslenen Işın Karaca, gelen yorumla çılgına döndü "Totolar bile yalan" diyerek takipçilerine seslenen Işın Karaca, gelen yorumla çılgına döndü         
16:06
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun! BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun!         
15:51
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 16:17:30. #1.13#
SON DAKİKA: Formula 1'de şampiyon TV+'ta belli oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement