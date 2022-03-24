Formula 2'de sıradaki yarış Suudi Arabistan'da - Son Dakika
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Formula 2'de sıradaki yarış Suudi Arabistan'da

24.03.2022 13:17
Formula 2'de sıradaki yarış Suudi Arabistan'da

Türk pilot Cem Bölükbaşı'nın da mücadele ettiği Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı, 25-27 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

Türk pilot Cem Bölükbaşı'nın da mücadele ettiği Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı, 25- 27 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

Şampiyonanın 2. mücadelesi, Cidde kentinin sokaklarında oluşturulan 6,1 kilometrelik pistte yapılacak. Sıralama turları yarın TSİ 18.30'da, 20 turluk sprint yarışı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 15.30'da, 28 turluk ana yarış ise 27 Mart Pazar günü TSİ 16.35'te başlayacak.

Charouz takımının sürücüsü Cem, yarışa ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Cidde şampiyonanın en uzun ve hızlı yapılı sokak pistlerinden biri. Bu yapısıyla özel bir pist. Bahreyn'de şampiyonaya çok güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Bu ivmeyi ilerletmek ve geliştirmek için Cidde'de en iyi sonucu almaya konsantreyim. Sokak pistindeki ilk yarışıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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Suudi Arabistan, Formula 1, 27 Mart, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Formula 2'de sıradaki yarış Suudi Arabistan'da - Son Dakika


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