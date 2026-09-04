Formula Kite Avrupa Şampiyonası yarın Muğla Akyaka Kite Beach'te başlıyor

2026 Türk Telekom Formula Kite Avrupa Şampiyonası, Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka Kite Beach'te yarın start alacak.

Muğla Valiliği himayesinde düzenlenecek şampiyonada, dünya ve Avrupa şampiyonları ile olimpiyat sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda başarılı isim mücadele edecek.

Doğası, denizi ve rüzgarıyla dünyanın önemli kitesurf merkezlerinden olan Akyaka, şampiyona boyunca Avrupa'nın başarılı formula kite sporcularını ağırlayacak.

Organizasyon, 12 Eylül'de sona erecek.

Muğla uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor

Muğla, son yıllarda düzenlenen uluslararası organizasyonlarla önemli bir spor destinasyonu haline geliyor.

Kentte Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları ve Fethiye Babadağ Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası gibi önemli organizasyonlar düzenlendi.

Yaklaşık bin 400 kilometrelik kıyı şeridine sahip Muğla, yelken, kitesurf, kano, kürek ve açık su yüzme gibi su sporları için de önemli imkanlar sunuyor.

Formula Kite Avrupa Şampiyonası'nın da Muğla'nın uluslararası spor turizmindeki tanınırlığına katkı sağlaması bekleniyor.