Fortuna Düsseldorf takımının sezon boyunca iç sahada oynayacağı bütün maçlardaki biletler ücretsiz olacak - Son Dakika
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Fortuna Düsseldorf takımının sezon boyunca iç sahada oynayacağı bütün maçlardaki biletler ücretsiz olacak

27.04.2023 11:27

Bundesliga 2'de mücadele eden Fortuna Düsseldorf, gelecek sezon iç saha maçlarının biletlerini taraftarlarına ücretsiz olarak vereceğini açıkladı. Düsseldorf Belediye Başkanı Stephan Keller konuya ilişkin yaptığı duyuruda, "Eyalet başkenti olarak güçlü bir Fortuna hedefimiz var. Dolayısıyla burada doğal bir çıkarımız var. Bu projeyi destekliyorum." şeklinde konuştu.

Fortuna Düsseldorf, gelecek sezon için çarpıcı bir karar aldı. Almanya İkinci Lig ekibi, taraftarlarına iç saha biletlerini ücretsiz dağıtacak.

GELECEK SEZON İÇ SAHA MAÇLARI ÜCRETSİZ

Alman ekibi, gelecek sezon sahası Merkur Spiel-Arena'da oynayacağı tüm maçların biletlerini taraftarlarına ücretsiz verecek. Kulüpten yapılan açıklamada maç günü gelirinden oluşacak maddi kaybın, sponsorların yatırım miktarını artırmasıyla telafi edileceği belirtildi.

"BU PROJEYİ DESTEKLİYORUM"

Düsseldorf Belediye Başkanı Stephan Keller konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eyalet başkenti olarak güçlü bir Fortuna hedefimiz var. Dolayısıyla burada doğal bir çıkarımız var. Bu projeyi destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Fortuna Düsseldorf, iç sahadaki tüm maçların biletlerini ücretsiz dağıtacak
Fortuna Düsseldorf, iç sahadaki tüm maçların biletlerini ücretsiz dağıtacak
Fortuna Düsseldorf, iç sahadaki tüm maçların biletlerini ücretsiz dağıtacak
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Düsselldorf, Almanya, Fortuna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fortuna Düsseldorf takımının sezon boyunca iç sahada oynayacağı bütün maçlardaki biletler ücretsiz olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fortuna Düsseldorf takımının sezon boyunca iç sahada oynayacağı bütün maçlardaki biletler ücretsiz olacak - Son Dakika
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