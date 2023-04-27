Fortuna Düsseldorf takımının sezon boyunca iç sahada oynayacağı bütün maçlardaki biletler ücretsiz olacak

Fortuna Düsseldorf, gelecek sezon için çarpıcı bir karar aldı. Almanya İkinci Lig ekibi, taraftarlarına iç saha biletlerini ücretsiz dağıtacak.

GELECEK SEZON İÇ SAHA MAÇLARI ÜCRETSİZ

Alman ekibi, gelecek sezon sahası Merkur Spiel-Arena'da oynayacağı tüm maçların biletlerini taraftarlarına ücretsiz verecek. Kulüpten yapılan açıklamada maç günü gelirinden oluşacak maddi kaybın, sponsorların yatırım miktarını artırmasıyla telafi edileceği belirtildi.

"BU PROJEYİ DESTEKLİYORUM"

Düsseldorf Belediye Başkanı Stephan Keller konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eyalet başkenti olarak güçlü bir Fortuna hedefimiz var. Dolayısıyla burada doğal bir çıkarımız var. Bu projeyi destekliyorum" ifadelerini kullandı.