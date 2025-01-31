Foti: Fenerbahçe Daha İyi Olacak - Son Dakika
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Foti: Fenerbahçe Daha İyi Olacak

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Yardımcı Antrenör Salvatore Foti, Fenerbahçe'nin play-off turuna kalmasını ve yeni oyuncularla güçleneceğini belirtti.

31.01.2025 03:15
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- Salvatore Foti: "Daha iyi ve daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz"

HERNING - Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Midtjylland maçının ardından yaptığı açıklamada, "Daha iyi ve daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak adını play-off turuna yazdırdı. Cezası nedeniyle bugün sahada yer almayan Teknik Direktör Jose Mourinho yerine basın toplantısında yardımcı antrenör Salvatore Foti, açıklamalarda bulundu. Midtjylland gibi güçlü bir rakibe karşı iyi mücadele ettiklerini belirten Foti, çok fazla eksik oyuncuları olmasından yakındı. Sahada oynayan oyuncuların neredeyse hiçbirinin kulübede alternatifi olmadığını belirten Foti, buna rağmen takımın istekli olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Artık play-off'u düşüneceğiz"

Sorulan sorular üzerine, yeni katılacak oyuncuların takımı daha farklı ve güçlü kılacağını ifade eden Salvatore Foti, kadronun daha da genişleyeceğini ve alternatiflerini artacağını vurgulayarak, "Fenerbahçe için bugün önemli olan play-off'a kalabilmekti. Bunu başardığımız için mutluyu. Artık play-off'u düşüneceğiz" şeklinde konuştu.

"Maçın son anlarında çok fazla duygu yaşadık"

Midtjylland karşısında yenilen ikinci golün ardından maçın beraberliğe gelmesiyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile aralarında gelişen iletişime değinen Foti, maçın sonlarında çok fazla farklı duygular yaşadıklarını ve Mourinho'nun kendilerini sakinleştirdiğini, maçın da Fenerbahçe lehine olan bir sonuçla bitmesinden dolayı memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Midtjylland, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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