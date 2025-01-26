Foti: 'Şampiyonluk için mesaj vermeliydik'

Spor

- Salvatore Foti: "Şampiyonluk yolunda bu mesajı vermemiz gerekiyordu"

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti:

Takım ikinci yarıda gösterdiği reaksiyonla maçı kazanmasını bildi"

"Soyunma odasında takımın ruh sağlaması gerektiğini konuştuk"

İSTANBUL - Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Göztepe maçının ikinci yarısında takımın gösterdiği reaksiyona dikkat çekerek, "Şampiyonluk yolunda bu mesajı vermemiz gerekiyordu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Teknik Direktör Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle Yardımcı Antrenör Salvatore Foti katıldı. Foti, müsabakayla ilgili değerlendirmesinde, "Zorlu bir maç oldu. Rakibin adama adama şiddetli bir oyun oynadığını biliyorduk. İyi bir takıma karşı oynadık. Teknik direktörlerini tebrik ediyorum. Maça hazırlanmak için 1 hafta zamanları vardı. Maça iyi hazırlanmışlar. Takım ikinci yarıda gösterdiği reaksiyonla maçı kazanmasını bildi. İkinci yarıda sistem değişikliği bize katkı sağladı. İkinci yarıda takımın sergilemiş olduğu istek, tutum bize galibiyeti getirdi" ifadelerini kullandı.

"Soyunma odasında takımın ruh sağlaması gerektiğini konuştuk"

Soyunma odasında yaşananlarla ilgili gelen soruya Foti, "Bizim için ilk yarıda işler iyi gitmiyordu. Hocamızla bağlantı sağlayarak takımla konuştu. Takımın ruh sağlaması gerektiğini, ikili mücadelelerde daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. Bu maç için az bir süremiz vardı, bunun da etkisi vardı. Perşembe günü Lyon'a karşı zorlu maç oynadık. Bu sabah yarım diyebileceğimiz antrenman yaptık. Öncesinde iki gün antrenman yaptık. Hazırlanacak vaktimiz yoktu. Göztepe zorluklar çıkarabilecek bir takım. Üç günde bir maç yaptığınız zaman hazırlık kolay olmuyor. İkinci yarıda gösterdiğimiz reaksiyon 3 puan almamıza yetti" yanıtını verdi.

"Şampiyonluk yolunda bu mesajı vermemiz gerekiyordu"

Sarı-lacivertli taraftarlar hakkında da konuşan Foti, "Taraftarlarımız harika atmosfer oluşturdular. Büyük destek gösterdiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Galip gelmemizde yardımcı oldular. Kazanmak zorundayız. Bazı puanlar kaybetmiştik, Samsunspor ve Göztepe deplasmanlarında; o maçlarda hakem etkisi de vardı. Artık puan kaybetmeden yolumuza devam etmek istiyorduk. GS maçını bizden önce oynamıştı bunun da etkisi vardı. Hata yapmadan yola devam etmemiz gerekiyordu. Şampiyonluk yolunda bu mesajı vermemiz gerekiyordu" ifadelerini kullandı.