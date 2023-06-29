Türk kulüplerini çalıştıran Francesco Farioli, Nice ile anlaştı - Son Dakika
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Türk kulüplerini çalıştıran Francesco Farioli, Nice ile anlaştı

29.06.2023 15:55

Alanyaspor'dan sonra takım çalıştırmayan Francesco Farioli, Fransa'nın Nice takımıyla anlaşmaya vardı. İtalyan hoca, Türkiye'de Alanyaspor ve Karagümrük'te görev yapmıştı. Son olarak Alanyaspor'un başında olan Farioli, 47 maçta 1.55 galibiyet ortalaması elde etti.

Alanyaspor'dan sonra takım çalıştırmayan Francesco Farioli'nin yeni adresi Fransa oluyor. İtalyan hoca, Nice ile her konuda anlaştı.

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Le Parisien'de yer alan habere göre; Farioli, Nice'in yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. İtalyan hoca, Türkiye'de Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Karagümrük'te teknik direktörlük yapmıştı.

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Son olarak Alanyaspor'un başına geçen 34 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Şubat 2023'te takımdan ayrıldı. İtalyan teknik direktör Akdeniz ekibiyle son sezonunda 1.24'lük puan ortalaması tutturdu.

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