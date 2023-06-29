Türk kulüplerini çalıştıran Francesco Farioli, Nice ile anlaştı

Alanyaspor'dan sonra takım çalıştırmayan Francesco Farioli'nin yeni adresi Fransa oluyor. İtalyan hoca, Nice ile her konuda anlaştı.

TÜRKİYE'DE 2 TAKIM ÇALIŞTIRDI

Le Parisien'de yer alan habere göre; Farioli, Nice'in yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. İtalyan hoca, Türkiye'de Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Karagümrük'te teknik direktörlük yapmıştı.

ŞUBAT AYINDAN BU YANA BOŞTA

Son olarak Alanyaspor'un başına geçen 34 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Şubat 2023'te takımdan ayrıldı. İtalyan teknik direktör Akdeniz ekibiyle son sezonunda 1.24'lük puan ortalaması tutturdu.