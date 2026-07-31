Franco Baresi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Franco Baresi Hayatını Kaybetti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milan efsanesi ve İtalya'nın unutulmaz savunmacısı Franco Baresi, 66 yaşında vefat etti.

Milan'ın efsanevi kaptanı ve İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz savunmacılarından Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Milan, kulübün ve İtalya Milli Takımı'nın efsane futbolcularından biri olan Franco Baresi'nin 66 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu. İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Baresi'nin kaybından büyük bir üzüntü duyulduğu belirtildi.

Baresi, 1977 yılında başlayan profesyonel futbolculuk kariyerinin tamamını kesintisiz olarak Milan'da geçirdi. İtalyan oyuncunun ardından kırmızı-siyahlı kulüp 6 numaralı formayı emekliye ayırmıştı.

İtalyan stoper, Milan forması ile 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve 4 İtalya Süper Kupası kazandı.

İtalya Milli Takımı ile ise 1982 FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran efsane oyuncu, 1994 FIFA Dünya Kupası'nda ise kaptan olarak ülkesini finale taşıdı.

Kaynak: İHA

İtalya, Futbol, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Franco Baresi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Lahor’da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı Lahor'da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı
Görüntüler infial yaratmıştı Tekmelenen adam sessizliğini bozdu Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
10:08
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü Her saniyesi kan donduruyor
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
09:21
Bugün son gün Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 11:01:02. #7.13#
SON DAKİKA: Franco Baresi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.