Franco Baresi Hayatını Kaybetti

Milan'ın efsanevi kaptanı ve İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz savunmacılarından Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Milan, kulübün ve İtalya Milli Takımı'nın efsane futbolcularından biri olan Franco Baresi'nin 66 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu. İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Baresi'nin kaybından büyük bir üzüntü duyulduğu belirtildi.

Baresi, 1977 yılında başlayan profesyonel futbolculuk kariyerinin tamamını kesintisiz olarak Milan'da geçirdi. İtalyan oyuncunun ardından kırmızı-siyahlı kulüp 6 numaralı formayı emekliye ayırmıştı.

İtalyan stoper, Milan forması ile 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve 4 İtalya Süper Kupası kazandı.

İtalya Milli Takımı ile ise 1982 FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran efsane oyuncu, 1994 FIFA Dünya Kupası'nda ise kaptan olarak ülkesini finale taşıdı.