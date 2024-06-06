Frankfurt Arena, EURO 2024\'te 5 maça ev sahipliği yapacak

Spor

Frankfurt Arena, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 5 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak

Futbolda Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek. Toplam 10 şehir ve statta gerçekleştirilecek EURO 2024'ün ev sahiplerinden biri de Frankfurt'taki Deutsche Bank Park olacak. Şampiyonadaki 5 maç bu statta oynanacak.

Stadyum grup aşamasında 4, son 16 turunda ise tek maç için kapılarını açacak. Deutsche Bank Park'taki maç planlaması şöyle:

17 Haziran: Belçika-Slovakya

20 Haziran: Danimarka-İngiltere

23 Haziran: İsviçre-Almanya

26 Haziran: Slovakya-Romanya

1 Temmuz: Son 16 turu

Tarihi

Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Eintracht Frankfurt'un iç saha maçlarını oynadığı Deutsche Bank Park, yaklaşık 100 yıl önce yapıldı.

Kapılarını Haziran 1925'te açan stadyum, sonuncusu 2002-2005 arasında olmak üzere 4 kez tadilata uğradı. Son yenileme işleminin yaklaşık 200 milyon avroya mal olduğu stadyum, UEFA organizasyonlarında 47 bin kişi kapasiteyle işletiliyor.

Önemli turnuvaları ağırladı

Frankfurt Arena, dünya ve Avrupa çapında birçok futbol organizasyonunda ev sahipliği yaptı.

Almanya futbolunun önemli tesislerinden olan stadyumda 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupası, 2005 FIFA Konfederasyon Kupası, 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçları oynandı.

1980 UEFA Kupası ile 2002 ve 2008 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerinin oynandığı statta, 2027 Avrupa Ligi final organizasyonu da düzenlenecek.

Türk Milli Takımı, cezasını Frankfurt'ta çekti

Türk Milli Futbol Takımı, 2008'de UEFA'nın verdiği 3 maçlık tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasını Frankfurt'ta geçirdi.

Türkiye, 2006 Dünya Kupası elemelerinde İsviçre ile yapılan play-off baraj rövanş maçında çıkan olaylar nedeniyle 3 maçlık tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda sırasıyla Malta, Moldova ve Norveç maçlarını o dönemki adıyla Commerzbank Arena'da yaptı. Milliler, ilk 2 maçı 2-0 ve 5-0'lık skorlarla kazanırken, Norveç müsabakasından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Kupa için sahaya çıktı

Frankfurt Arena, Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan TFF Süper Kupa maçına da ev sahipliği yaptı.

2006 yılında ilki düzenlenen TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile Galatasaray Almanya'nın Frankfurt kentinde karşı karşıya geldi. O dönemki adıyla Commerzbank Arena'da oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 1-0 kazanmıştı.