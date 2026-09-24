Fransa, A Milli Futbol Takımı maçı öncesi Kocaeli'de antrenman yaptı - Son Dakika
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Fransa, A Milli Futbol Takımı maçı öncesi Kocaeli'de antrenman yaptı

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Fransa, A Milli Futbol Takımı maçı öncesi Kocaeli\'de antrenman yaptı
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın A Milli Futbol Takımı'nın rakibi olacak Fransa, Kocaeli Stadyumu'ndaki hazırlığını tamamladı. Zidane yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti; maç yarın saat 21.45'te oynanacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Fransa, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Zidane'ın oyuncularıyla konuşmasının ardından başladı.

İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye-Fransa karşılaşması, Kocaeli Stadyumu'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.

Kaynak: AA
A Milli Futbol TakımıZinedine ZidaneKocaeliFransaFutbolSporSon Dakika

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