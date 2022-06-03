Fransa Açık finalinde Nadal'ın rakibi Ruud oldu

Fransa Açık'ın yöneticisinden, 'kadınlar tenisinin daha az ilgi çekici olduğu' sözleri için özür

Kaynak: AA

Roland Garros, Marin Cilic, Fransa, Tenis, Spor, Son Dakika

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