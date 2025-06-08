Fransa, Almanya\'yı 2-0 Geçti

Fransa, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi üçüncüsü oldu.
UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Almanya ile Fransa Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yönettiği mücadelenin 45. dakikasında Fransa, Mbappe'nin golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. 84. dakikada Olise'nin fileleri havalandırmasıyla Fransa sahadan 2-0 galip ayrılarak turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. - İSTANBUL
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