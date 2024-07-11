Fransa Bisiklet Turu'nda 12. etabı Biniam Girmay kazandı - Son Dakika
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Fransa Bisiklet Turu'nda 12. etabı Biniam Girmay kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun 12. etabını, Intermarche-Wanty takımının Eritreli sporcusu Biniam Girmay kazandı. Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Aurillac ile Villeneuve-sur-Lot arasındaki 203,6 kilometrelik etapla devam edildi. Sprint finişine sahne olan etabı 4 saat 17 dakika 15 saniyede bitiren Girmay, Wout van Aert ve Arnaud Demare'ı geride bırakarak birinci oldu. Girmay, bu yıl Fransa Turu'ndaki 3. etap galibiyetini aldı. Tadej Pogacar ise genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.

11.07.2024 18:25
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111. Fransa Bisiklet Turu'nun 12. etabını, Intermarche-Wanty takımının Eritreli sporcusu Biniam Girmay kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Aurillac ile Villeneuve-sur-Lot arasındaki 203,6 kilometrelik etapla devam edildi.

Sprint finişine sahne olan etabı 4 saat 17 dakika 15 saniyede bitiren Girmay, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike takımı) ve Arnaud Demare'ı (Arkea-B&B Hotels)??????? geride bırakarak birinci oldu. Girmay, bu yıl Fransa Turu'ndaki 3. etap galibiyetini aldı.

Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan Tadej Pogacar (BAE Emirates), genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 1 dakika 6 saniyelik farkı korudu.

Turun 13. etabı, yarın Agen ile Pau arasındaki 165,3 kilometrelik parkurda yapılacak.

2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 49 saat 17 dakika 49 saniye

2. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +1 dakika 6 saniye

3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +1 dakika 14 saniye

Kaynak: AA

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