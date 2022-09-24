Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Paris 'te bugün başlayan organizasyonda Ferhat Arıcan, kulplu beygir ve paralel bar elemelerinde finale yükseldi.

Kaynak: AA

Ferhat Arıcan, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 2 milli sporcu finale yükseldi - Son Dakika

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