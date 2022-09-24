Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 2 milli sporcu finale yükseldi - Son Dakika
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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 2 milli sporcu finale yükseldi

24.09.2022 23:36
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 2 milli sporcu finale yükseldi

Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcular Ferhat Arıcan ile Adem Asil finale yükseldi.

Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcular Ferhat Arıcan ile Adem Asil finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Paris'te bugün başlayan organizasyonda Ferhat Arıcan, kulplu beygir ve paralel bar elemelerinde finale yükseldi.

Ay-yıldızlı cimnastikçi Adem Asil ise halka aleti ve atlama masası elemelerinde finale çıkma başarısı gösterdi.

Milliler, yarın finallerde mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Ferhat Arıcan, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 2 milli sporcu finale yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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