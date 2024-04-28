Fransa'da efsane maç! Tam 9 gol atıldı

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Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Rennes ile Brest karşı karşı geldi. 9 gollü efsane maçtan 3 puanla ayrılan taraf, 5-4'lük skorla Brest oldu.

GALİBİYET GOLÜ SON DAKİKADA GELDİ

Roazhon Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Rennes'in gollerini 4 ve 9. dakikalarda Arnaud Kalimuendo, 68. dakikada Arthur Theate ve 79. dakikada Martin Terrier attı. Brest'e galibiyeti getiren golleri ise 11. dakikada Steve Mounie, 48. dakikada Warmed Omari kendi ağlarına, 54. dakikada Martin Satriano, 66. dakikada Mahdi Camara ve 90+6'da Lillian Brassier kaydetti.

BERTUĞ SÜRE ALMADI

Sahasında mağlubiyet yaşayan Rennes'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve hiç süre almadı.