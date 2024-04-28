Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Rennes ile Brest karşı karşı geldi. 9 gollü efsane maçtan 3 puanla ayrılan taraf, 5-4'lük skorla Brest oldu.
Roazhon Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Rennes'in gollerini 4 ve 9. dakikalarda Arnaud Kalimuendo, 68. dakikada Arthur Theate ve 79. dakikada Martin Terrier attı. Brest'e galibiyeti getiren golleri ise 11. dakikada Steve Mounie, 48. dakikada Warmed Omari kendi ağlarına, 54. dakikada Martin Satriano, 66. dakikada Mahdi Camara ve 90+6'da Lillian Brassier kaydetti.
Sahasında mağlubiyet yaşayan Rennes'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve hiç süre almadı.
Son Dakika › Spor › Fransa'da efsane maç! Tam 9 gol atıldı - Son Dakika
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