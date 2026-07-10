Fransa, Fas'ı 2-0 Geçerek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Fransa, Fas'ı 2-0 Geçerek Yarı Finale Yükseldi

Fransa, Fas\'ı 2-0 Geçerek Yarı Finale Yükseldi
10.07.2026 01:58
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek yarı finale çıkan ilk takım oldu.

Stat: Boston

Hakemler: Facundo Tello, Pablo Belatti, Gabriel Chade (Arjantin)

Fransa: Maignan, Kounde (Dk. 87 Gusto), Upamecano, Saliba, Digne, Kone (Dk. 71 Zaire-Emery), Rabiot, Dembele, Olise, Doue (Dk. 77 Barcola), Mbappe (Dk. 77 Mateta)

Fas: Bounou, Hakimi, Diop, Salah-Eddine (Dk. 74 Ouahdi), Mazraoui, Bouaddi (Dk. 62 Amrabat), El Aynaoui, Talbi (Dk. 85 Sbai), Ounahi, El Khannouss (Dk. 62 Rahimi), Brahim Diaz (Dk. 74 Yassine)

Goller: Dk. 60 Mbappe, Dk. 66 Dembele (Fransa)

Sarı kart: Dk. 63 Diop (Fas)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Tempolu başladığı karşılaşmanın ilk yarısında net pozisyonlar bulan ve bir de penaltı atışı kazanan Fransa, kaleci Bounou'yu aşamadı. Fas, ceza sahasında topa 16 kez dokunan Fransa'ya ilk yarı boyunca sadece Talbi ile karşılık verebildi.

4. dakikada Mbappe'nin ceza alanı önünden sert şutunda, kaleci Bounou direğin dibinden topu kornere çeldi. Paslaşılarak kullanılan korner atışında, Mbappe'nin ceza alanına ortaladığı topa Upamecano yakın mesafeden kafayı vurdu ancak bir kez daha Bounou'nun gole izin vermediği pozisyonda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

25. dakikada Olise'nin pasıyla ceza alanına giren Mbappe, Mazraoui'nin müdahalesiyle yerde kalınca Arjantinli hakem Tello penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada topun başına geçen Mbappe'nin vuruşunda, kaleci Bounou soluna gelen topu yatarak kontrol etti.

35. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Doue'nin vuruşundan kaleci Bounou son anda topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Digne'nin uzak mesafeden sert şutunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

60. dakikada Doue'nin pasıyla ceza alanına giren Mbappe, önünde Diop olmasına rağmen sol çaprazdan yaptığı falsolu vuruşla topu ağlara göndererek Fransa'yı 1-0 öne geçirdi.

66. dakikada Dembele farkı ikiye çıkardı. Mbappe'nin pasıyla ceza alanına giren futbolcunun yerden vuruşunda, top kaleci Bounou'nun müdahalesine rağmen köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

73. dakikada sol taraftan gelişen Fas atağında Talbi'nin ortaladığı top, Upamecano'nun ters müdahalesiyle kaleye yöneldi ancak az farkla üstten kornere çıktı.

83. dakikada kazanılan serbest atışta Hakimi topu Ounahi'ye pas olarak verdi. Bu futbolcunun kaleyi karşıdan gören pozisyondaki sert şutunda, kaleci Maignan topu çeldi.

88. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Barcola'nın vuruşunda, kaleci Bounou topu yakın direkten kornere çeldi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fransa, yarı final biletini alan ilk takım oldu. Fransa yarı finalde, İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle 14 Temmuz'da Dallas'ta karşı karşıya gelecek.

Uzun süren VAR kontrolü tepki çekti

Mbappe'nin kullanacağı penaltı atışı öncesi VAR incelemesinin 3 dakika 10 saniye sürmesi tribünlerden büyük tepki aldı.

Taraftarların ıslıklarla tepki gösterdiği kontrol süresinin ardından Fransız futbolcunun atışını kaleci Bounou'nun kurtarmasıyla tribünlerden coşkulu bir uğultu yükseldi.

Bounou yine geçit vermedi

Fas Milli Takımı'nın kalecisi bugüne kadar Dünya Kupası'nda kalesinde kullanılan 9 penaltıdan sadece 2'sinde gol yedi.

Deneyimli file bekçisi, bu penaltılardan 4'ünü kurtarırken, 3'ünde ise atış çerçeveyi bulmadı.

Mbappe, 20 maçta forma giyen en genç futbolcu

Fransız yıldız Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde 20 maça çıkan en genç oyuncu oldu.

Mbappe (27 yaş 201 gün), mevcut rekoru 1982 yılında 28 yıl 34 günlükken kıran Polonyalı Wladyslaw Zmuda'yı geride bıraktı.

Fransız yıldız, gol sayısını 8'e çıkardı

Fas karşısında takımını öne geçiren Mbappe, turnuvadaki gol sayısını 8'e çıkararak Arjantinli Lionel Messi'yi yakaladı.

Mbappe'nin Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısı ise 20 oldu. Bu alanda Messi, 21 golle zirvede yer alıyor.

Fransa, üst üste üçüncü kez yarı finalde

2018 Rusya'da şampiyon olan, 2022 Katar'da final oynayan Fransa, turnuvada üst üste 3 kez yarı finale çıkan 3. ülke oldu.

Dünya Kupası'nda daha önce Almanya 2002-2014 ve 1982-1990 arasında, Brezilya ise 1994-2002 arasında en az 3 kez üst üste son 4 takım arasında kalmıştı.

Turnuvada Afrika temsilcisi kalmadı

Fas'ın elenmesiyle 2026 Dünya Kupası'nda Afrika'yı temsil eden ülke kalmadı.

Son şampiyon Arjantin, turnuvada Avrupa kıtasından olmayan tek takım olarak mücadele ediyor.

Fas'ın 34 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

"Atlas Aslanları"nın 34 maçlık yenilmezlik serisi, Fransa karşısındaki mağlubiyetle sona erdi.

Fas, en son yenilgisini Ağustos 2025'te Afrika Uluslar Şampiyonası'nda, Kenya'ya 1-0 mağlup olarak almıştı.

Kaynak: AA

Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa, Fas'ı 2-0 Geçerek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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