Fransa-İngiltere 3.lük Maçı - Son Dakika
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Fransa-İngiltere 3.lük Maçı

18.07.2026 09:49
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, İngiltere ile 3.lük için karşılaşacak. Maç Miami'de.

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

Miami Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 00.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak.

Fransa'da Deschamps'ın son maçı

Dünya Kupası'nda I Grubu'nda mücadele eden Fransa; Senegal, Irak ve Norveç'in yer aldığı grubu 9 puanla lider tamamladı. Son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup eden Didier Deschamps'ın ekibi, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0, çeyrek final mücadelesinde ise Fas'ı 2-0'lık sonuçlarla geçerek yarı finale yükseldi.

Grup maçlarının ardından çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapatan Fransa, İspanya karşısında ise savunmada aynı başarıyı gösteremedi. 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan, 2022'de de final oynayan Fransa, yarı finalde İspanya'ya 2-0 mağlup olarak final hedefini gerçekleştiremedi.

İngiltere ile oynanacak 3.'lük müsabakasının ardından 2012'den bu yana takımın başında olan teknik direktör Didier Deschamps, görevinden ayrılacak.

İngiltere'de gözler Kane ve Bellingham'da

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda final oynadıktan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na aynı hedefle gelen İngiltere; Hırvatistan, Gana ve Panama'nın yer aldığı L Grubu'nu 7 puanla zirvede tamamladı.

Son 32 turunda Demokratik Kongo'yu 2-1, son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup eden İngiltere, çeyrek finalde ise normal süresi 1-1 biten maçta Norveç'i uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde son şampiyon Arjantin'le karşılaşan İngiltere, son bölümüne 1-0 önde girdiği maçta 85 ve 90+2. dakikalarda yediği gollerle mağlup oldu.

Fransa ile 3.'lük maçına çıkacak İngiltere'de en önemli kozlar 6'şar golü bulunan Harry Kane ve Jude Bellingham. İki futbolcu, takımının kaydettiği 14 golün 12'sine imza attı.

Rekabette İngiltere üstün

İki ülke bugüne kadar 32 maçta karşı karşıya geldi. Rekabette İngiltere 17 galibiyet alırken, 5 maç berabere bitti. Fransa ise 10 maçta rakibine karşı üstünlük kurdu.

İki ekip son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Fransa; Tchouameni ve Giroud'nun golleriyle 2-1 kazanırken, İngiltere'nin tek sayısı ise Harry Kane'den geldi. Kane, bu maçta 84. dakikada penaltı atışından yararlanamamıştı.

İngiltere'nin 3'üncülüğü yok

Fransa, Dünya Kupası'nda daha önce 3 kez 3'üncülük maçına çıktı. 1958'de Batı Almanya'yı 6-2 mağlup eden Fransa, 1982'de ise Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Fransa son olarak 1986'da Belçika'yla karşı karşıya geldiği 3'üncülük mücadelesini uzatmalarda 4-2 kazanmayı başardı.

İngiltere ise 3'üncülük maçına 2 kez çıktı. 1990'da İtalya'yla karşı karşıya gelen Ada ekibi, sahadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı. 2018'de yarı finalde Hırvatistan'a kaybeden İngiltere, 3'üncülük maçında Belçika'yla karşı karşıya geldi. Müsabaka Belçika'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İngiltere, Fransa karşısında kazanırsa, tarihte ilk kez Dünya Kupası'nda 3'üncülük elde etmiş olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fransa-İngiltere 3.lük Maçı - Son Dakika

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